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На фигуристку Елизавету Нугуманову напал мужчина на дороге в Москве

Baza: в Москве мужчина напал на фигуристку Нугуманову и разбил стекло в ее авто
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Telegram-канал «Baza»

Фигуристка Елизавета Нугуманова подверглась нападению пассажира автомобиля, которому она посигналила. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам Елизаветы, после того как она посигналила машине, из нее вышел пассажир, подошел к автомобилю фигуристки и начал наносить удары по лобовому стеклу. Разбив стекло, он удалился», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел 7 февраля на Мичуринском проспекте в Москве, когда Нугуманова возвращалась с мероприятия и подъезжала на машине к дому. Другой автомобиль, из которого вышел агрессивный пассажир, остановился перед ней на пешеходном переходе.

Нугуманова заверила Baza, что у нее не было конфликтов и за ней никто не следил. Она сообщила, что запомнила нападавшего и сможет опознать, если его задержит полиция.

Ранее алтаец уснул в машине и проснулся, когда она врезалась в автобус.

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