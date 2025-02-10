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Стало известно, какой срок грозит мужчине, напавшему на фигуристку Нугуманову

Mash: напавшему на фигуристку Нугуманову мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
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Telegram-канал «Baza»

Мужчине, который разбил лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

10 февраля стало известно, что мужчина задержан. По информации источника, злоумышленником оказался 44-летний Александр Орлов. Он увлекается серфингом, прыжками с парашютом.

Инцидент произошел 7 февраля. Спортсменка ехала на автомобиле и попала в пробку из-за такси. Она посигналила, после чего из такси вышел мужчина и нанес несколько ударов по лобовому стеклу машины Нугумановой. Заявление в полицию спортсменка написала сразу после произошедшего.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

Ранее Нугуманова оценила ущерб после пережитого нападения.

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