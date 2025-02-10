Стало известно, какой срок грозит мужчине, напавшему на фигуристку Нугуманову

Мужчине, который разбил лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
10 февраля стало известно, что мужчина задержан. По информации источника, злоумышленником оказался 44-летний Александр Орлов. Он увлекается серфингом, прыжками с парашютом.
Инцидент произошел 7 февраля. Спортсменка ехала на автомобиле и попала в пробку из-за такси. Она посигналила, после чего из такси вышел мужчина и нанес несколько ударов по лобовому стеклу машины Нугумановой. Заявление в полицию спортсменка написала сразу после произошедшего.
Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.
Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.
Ранее Нугуманова оценила ущерб после пережитого нападения.