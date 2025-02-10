«АвтоВАЗ» выпустил новую Lada Niva Travel

На «АвтоВАЗе» собрали Lada Niva Travel с новым мотором и измененной внешностью

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил версию внедорожника Lada Niva Travel с новым мотором и измененной внешностью. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd.

«На конвейере ВАЗа собран опытный образец автомобиля LADA NIVA Travel с новым двигателем 90 л.с. и новым передним бампером», — говорится в сообщении паблика.

Отмечается, что передняя часть внедорожника визуально смотрится как у представленной электрической Lada Niva Travel.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Помимо этого, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами. Это произойдет в 2025 году.

Ранее были названы сроки начала продаж Lada Niva Sport.