«АвтоВАЗ» выпустил новую Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил версию внедорожника Lada Niva Travel с новым мотором и измененной внешностью. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd.
«На конвейере ВАЗа собран опытный образец автомобиля LADA NIVA Travel с новым двигателем 90 л.с. и новым передним бампером», — говорится в сообщении паблика.
Отмечается, что передняя часть внедорожника визуально смотрится как у представленной электрической Lada Niva Travel.
До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.
На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Помимо этого, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.
Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами. Это произойдет в 2025 году.
Ранее были названы сроки начала продаж Lada Niva Sport.