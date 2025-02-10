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Прокуратура назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Приморье

Прокуратура: занос прицепа мог стать причиной ДТП с автобусом в Приморье
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Shutterstock

Занос прицепа лесовоза мог стать причиной столкновения с пассажирским автобусом на 6 километре автодороги Уборка — Самарка — Ариадное в Чугуевском районе Приморского края. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«По предварительным данным, у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп, который столкнулся с пассажирским автобусом, следующим по маршруту Чугуевка —Заветное», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований по содержанию дорожного полотна в месте аварии.

Точная причина ДТП устанавливается.

Незадолго до этого краевое управление МВД России сообщило, что при столкновении автобуса и лесовоза пострадали 14 человек. На трассе временно ограничили движение транспорта. По данным Amur Mash, водителя автобуса пришлось освобождать из покореженной кабины с помощью лома.

В конце января сообщалось, что в Подмосковье водитель автобуса попытался проскользнуть через переезд на станции «Талышская» прямо перед поездом. В результате состав снес транспортное средство с рельсов и протащил его, после чего автобус едва не упал на бок. В аварии никто не пострадал.

Ранее в Петербурге «лазурный» автобус устроил массовое ДТП.

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