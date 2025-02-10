Почти 15 человек пострадали при столкновении лесовоза и автобуса в Приморье

МВД: в Приморье при столкновении автобуса и лесовоза пострадали 14 человек

В Чугуевском округе Приморского края произошло столкновение маршрутного автобуса и лесовоза. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 14 человек», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На трассе временно ограничили движение транспорта.

По данным Telegram-канала Amur Mash, лесовоз «вынесло» на автобус из-за гололеда. Точная причина ДТП устанавливается.

По словам очевидцев, водителя автобуса пришлось освобождать из покореженной кабины с помощью лома.

В конце января сообщалось, что в Подмосковье водитель автобуса попытался проскользнуть через переезд на станции «Талышская» прямо перед поездом. В результате состав снес транспортное средство с рельсов и протащил его, после чего автобус едва не упал на бок. В аварии никто не пострадал.

Ранее на Алтае мужчина проснулся в угнанной племянником машине только после удара об автобус.