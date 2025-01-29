В Подмосковье поезд сбил автобус, который пытался переехать рельсы прямо перед составом

В Подмосковье произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Талышская». По предварительным данным, водитель автобуса столкнулся с составом.
На кадрах с места инцидента заметно, что водитель транспортного средства попытался переехать рельсы прямо перед локомотивом. После столкновения поезд снес автобус с путей, он едва не упал на бок.
Были ли внутри пассажиры, не уточняется. В аварии никто не пострадал.
«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.
До этого в Новосибирской области женщина не выжила после столкновения с поездом. Пострадавшая шла вдоль путей и не услышала, как машинист подал сигнал. Мужчина применил экстренное торможение, но предотвратить аварию не смог.
Ранее слепая студентка с собакой-поводырем попала под поезд, ее не спасли.