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В Подмосковье поезд сбил автобус, который пытался переехать рельсы прямо перед составом

В Подмосковье автобус столкнулся с поездом на переезде

В Подмосковье произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Талышская». По предварительным данным, водитель автобуса столкнулся с составом.

На кадрах с места инцидента заметно, что водитель транспортного средства попытался переехать рельсы прямо перед локомотивом. После столкновения поезд снес автобус с путей, он едва не упал на бок.

Были ли внутри пассажиры, не уточняется. В аварии никто не пострадал.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Новосибирской области женщина не выжила после столкновения с поездом. Пострадавшая шла вдоль путей и не услышала, как машинист подал сигнал. Мужчина применил экстренное торможение, но предотвратить аварию не смог.

Ранее слепая студентка с собакой-поводырем попала под поезд, ее не спасли.

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