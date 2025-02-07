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На видео попали последние секунды перед лобовым тараном Renault в Нижегородской области

В Нижегородской области на видео попало столкновение Renault и Land Rover

В Нижегородской области 7 февраля столкнулись автомобили Land Rover и Renault Duster. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сегодня около 10:00 на 27 км автодороги Криуша-Вад-Бутурлино-Толба, водитель автомобиля «Рендж Ровер» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Дастер», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Land Rover запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как Land Rover выезжает на встречную полосу движения, пытаясь обогнать грузовик, и врезается в машину Renault.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Land Rover получили травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ростовской области в городе Батайске автомобиль сбил школьника.

Ранее на видео попало, как тренер ММА влетел в авто скорой в Белгороде.

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