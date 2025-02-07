Самолет упал на автобус с людьми в Бразилии

В Бразилии самолет упал на автобус с людьми

В Бразильском городе Сан-Паулу самолет врезался в автобус. Об этом сообщает GB News.

«Инцидент произошел около 7:20 утра по местному времени на проспекте Маркиза Сан-Висенте в Барра-Фунде, что привело к сильному пожару», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что горит самолет. Оперативные службы работают над устранением горения. На место аварии прилетел вертолет.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автобус с детьми и пенсионерами вылетел в кювет. По словам очевидцев, ДТП произошло в городе Дальнереченске на улице Первомайской. «КамАЗ» выехал на встречную полосу движения, по которой в этот момент передвигался автобус № 8/4, в результате чего транспорт свернул в кювет и избежал лобового столкновения.

В салоне автобуса находились в основном пенсионеры и школьники. Также местные жители отметили, что сугробы помешали транспорту перевернуться на бок. При этом инспекторов ДПС вызывать не стали. Причиной произошедшего, по словам очевидцев, является узкая дорога, единственный путь выезда из двух микрорайонов в центр.

Ранее момент ДТП с актером Матросовым и машиной ГИБДД попал на видео.