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Появилась информация о погибших при крушении самолета в Бразилии

G1: как минимум два человека погибли в результате крушения самолета в Сан-Паулу

Как минимум два человека погибли и еще один пострадал в результате крушения самолета в бразильском Сан-Паулу. Об этом пишет G1.

По данным издания, самолет потерпел крушение, врезавшись при падении в пассажирский автобус. Внутри самолета после аварии нашли два обугленных тела. Также травму получил мотоциклист, проезжавший по дороге, когда его сбило обломками самолета. Водитель автобуса, который сбил самолет, также получил травму.

Во время аварии произошел взрыв, и вдалеке было видно большое облако черного дыма. Очевидец, который находился недалеко от места происшествия, сказал, что перед падением самолета он увидел, как борт сначала врезался в дерево и начал сбрасывать керосин.

«Когда он упал на землю, он взорвался, и мы побежали», — добавил мужчина.

На место крушения отправили семь пожарных машин.

Накануне небольшой частный самолет потерпел крушение в кантоне Берн, расположенном на западе центральной части Швейцарии. По информации журналистов, в стране разбился одномоторный пятиместный самолет Socata TBM-700C французского производства.

Ранее в Великобритании самолет совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями.

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