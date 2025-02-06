Уголовное дело возбудили после спасения младенца на трассе в Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения младенца на трассе

В Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения 11-месячной девочки на шоссе в Раменском. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Прокуратура проверяет семью девочки», — говорится в сообщении.

Региональный Следственный комитет возбудил дела об оставлении в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Инцидент произошел в районе деревни Становое. Сначала мужчина подумал, что на дороге появился кролик или кошка, поэтому попытался объехать объект. Потом водитель понял, что перед ним лежит младенец.

По словам мужчины, ребенок плакал, а его лицо и пальцы были обморожены. Водитель включил печку и принялся растирать руки младенца, чтобы согреть, после чего вызвал полицию и скорую.

Вскоре к машине подошла женщина и представилась бабушкой младенца, но водитель не отдал ребенка. Позже выяснилось, что женщина действительно приходится родственницей 11-месячной девочке, при этом она недавно проходила лечение в отделении психиатрии.

Ранее массовая авария с фурой заблокировала движение на хабаровской трассе.