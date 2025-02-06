«Грузовичок в мясо»: около сотни машин застряли на трассе в российском регионе

В Хабаровском крае на трассе более сотни машин встали в пробку из-за массовой аварии с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Около сотни машин застряли на трассе в Хабаровском крае из-за аварии. По словам очевидцев, они ждут помощи уже несколько часов», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, ждать ГИБДД пришлось около часа. На трассе образовалась пробка из ста автомобилей. На данном участке автодороги ввели ограничения, работам мешает сильный снегопад.

Один из водителей запечатлел инцидент. На кадрах видно, как на повороте столкнулись несколько большегрузов. Автор видео отмечает, что снимает автомобили сразу после столкновения, также отмечает, что грузовик получил сильные повреждения. На видео видно, что у автомобиля треснуло лобовое стекло, также заметны повреждения на передней части машины. При этом запчасти от всех автомобилей, попавших в ДТП, разбросаны на проезжей части.

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