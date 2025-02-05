«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд по платной трассе

«Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева»

Госкомпания «Автодор» (строит и эксплуатирует платные автодороги в России) отменила правило двух часов для коротких маршрутов на М-11 «Нева». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Автодора».

«Государственной компанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 «Нева» на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга», — заявили в госкомпании.

Отмечается, что с 17 февраля это позволит отменить правило максимального тарифа при нахождении более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы, если длина маршрута составляет менее 50 километров.

Также в «Автодоре» заявили, что если водитель ошибочно оплатил проезд по максимальному тарифу, то ему нужно обратиться к оператору платного участка.

«Необходимо предоставить талон и/или информацию о времени, месте въезда на платный участок, марке, ГРНЗ транспортного средства, а также чеки, подтверждающие использование инфраструктуры дороги», — заявили в пресс-службе.

До этого временной интервал для проезда большинства отрезков трассы составлял 1 (один) час, после которого плата за проезд взималась по максимальному тарифу (до 5 и более тыс. рублей) независимо от причин остановки. Подробно о сложившейся ситуации на М-11 и взимании максимального тарифа с водителей, которые посещали на дороге туалеты, АЗС, кафе и другие объекты придорожной инфраструктуры, читайте в нашем материале.

После публикации «Газеты.Ru» «Автодор» увеличил до двух часов нештрафуемый интервал на платной трассе «Нева».

Ранее в Люберцах удалось остановить горение маршруток.