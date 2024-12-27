В туалет нельзя: россиян штрафуют за медленный проезд по платной дороге в Петербург

На платной трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) водителей, задержавшихся в туалете на АЗС или в кафе и не покинувших за 1 час платный участок, наказывают. Сумма штрафа — более 5000 рублей, при норме оплаты за платный отрезок дороги около 400–500 рублей. В зависимости от участка «нештрафуемое время» на проезд меняется, но на многих отрезках установлен очень короткий диапазон. Такие санкции в отношении водителей не только грозят ДТП, но и вовсе парадоксальны, заявили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

О штрафах на скоростной трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. С жалобой к нему обратился подписчик его Telegram-канала. Мужчина был за рулем коммерческого автомобиля, принадлежащего логистической компании.

Госкомпания «Автодор» (строит и эксплуатирует платные дороги в России) выставила счет за проезд одного из платных участков дороги в 5184 рубля вместо стандартных 420 рублей, то есть в 12 раз больше.

Обжаловать штраф водителю не удалось: в техподдержке оператора ему сообщили, что «пользователь вносит плату за проезд в размере максимального тарифа при прохождении участка в срок более 1 (одного) часа вне зависимости от причины нахождения на трассе».

Водитель рассказал, что останавливался на АЗС заправиться и сходить в туалет. В итоге на дорогу ушел 1 час и 25 минут .

Подобные счета с максимальным тарифом водители получали неоднократно, отмечает руководитель экспертного центра «Пробок.нет».

«Формально это не штраф, а оплата полного тарифа за большой участок трассы, насколько я понимаю. Но фактически, конечно, это штраф. Там есть разные участки – какой-то из них нужно проехать за 1,5 часа, какой-то за два, но на обходе Твери, с 147-го по 177-й км, нужно уложиться в час», — рассказал Шумский.

Он уточнил, что временные лимиты установлены только на М-11. На участках, принадлежащих «Автодору». На М-4, на М-12 и других трассах лимита по времени нет.

«Самое смешное, что на платном участке, о котором я говорю, есть гостиница. И если вы остановитесь в ней, это явно будет больше часа», — предупредил Шумский.

Водителей не предупреждают

Примечательно, что в правилах проезда по М-11 «Нева», которые опубликованы (файл — правила проезда по М-11 «Нева») на сайте «Автодора», есть расхождения с аналогичным документом (файл — приложение 2) ООО «ОССП» (принадлежит нидерландскому офшору Highway Operations B.V.), которое уполномочено госкомпанией взимать плату на дороге.

У «Автодора» максимальное время на прохождение на 20 платных участках составляет 2 часа, у эксплуатанта «ОССП» — 1 час.

Упоминание о максимальном тарифе при превышении лимита во времени есть только в полной версии договора оферты, а не короткой. И в нижней строке это написано, а оферта очень большая, отметил Шумский. То есть никто водителей заранее не предупреждает, что они могут стать жертвами огромных штрафов .

«Понятно, что полную версию оферты никто не читает. Это ведь простая бытовая ситуация – проехать по платной дороге. Ситуация очень странная, я к ней отношусь негативно. Они выставляют тариф автоматически, а водитель идет его обжаловать. Но обжаловать может и не получиться», — заключил он.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, лимитов времени на проезд не должно быть: пользующиеся платными дорогами водители и так не заинтересованы находиться на них слишком долго, а задерживаются только по объективным причинам: отдых или ремонт автомобиля.

«Многофункциональные центры на платных трассах, о которых много говорят, рассчитаны на то, чтобы человек, который нуждается в заправке, отдыхе и ремонте, привел себя и машину в порядок. Я могу это объяснить только одним – они не хотят, чтобы дальнобойщики занимали эти зоны, организовывали там свой ночлег», — рассуждает Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Парадокс: если водитель соблюдает нормы охраны труда, а соответственно и безопасность, с него взимают плату во много раз превышающую стандартную, констатирует Кадаков.

Узнают о «штрафе» в 5 тыс. и будут гнать изо всех сил

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, лимит на проезд участка М-11 в 1 час совершенно неприемлем из-за наличия очередей на АЗС, а также необходимости отдыха, прежде всего при поездках с детьми.

«На М-11 недостаточное количество инфраструктуры. Если бы я летом не брал с собой бензин в канистре, точно бы застрял на заправке более чем на час. Очередь, чтобы зайти в уборную, занимала минимум 15 минут. А еще нужно ехать и нужно машину заправить, а это отдельная очередь», — заявил Шапарин в разговоре с «Газетой.Ru».

На АЗС есть игровые зоны, в которых дети могут провести много времени. Кроме того, некоторым детям нужно подольше отдохнуть, потому что ехать 6 часов без остановки – это большая нагрузка. Дальнобойщику, если он чувствует, что засыпает за рулем — нужно остановиться и вздремнуть, продолжает вице-президент НАС. Однако если человек получит такой «штраф» и станет разбираться, то окажется неправ.

«Потому что договор, написанный мелким шрифтом, при въезде априори согласовал. Я уверен, что подобные поборы напрямую влияют на безопасность», — сказал Шапарин.

Узнав о тарифе в 5 тыс. руб., многие водители будут гнать до последнего даже при сильной усталости. По его мнению, такие ограничения необходимо отменить. Подобная «плата за время» напрямую противоречит идее введения площадок для отдыха, считает вице-президент НАС.

«Газета.Ru» направила в «Автодор» вопросы о причинах и целях введения временного лимита на проезд по участкам на платной трассе, информировании водителей о таких ограничениях и планах по их снятию. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.