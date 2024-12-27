В туалет нельзя: россиян штрафуют за медленный проезд по платной дороге в Петербург

О штрафах на скоростной трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. С жалобой к нему обратился подписчик его Telegram-канала. Мужчина был за рулем коммерческого автомобиля, принадлежащего логистической компании.
Госкомпания «Автодор» (строит и эксплуатирует платные дороги в России) выставила счет за проезд одного из платных участков дороги в 5184 рубля вместо стандартных 420 рублей, то есть в 12 раз больше.
Обжаловать штраф водителю не удалось: в техподдержке оператора ему сообщили, что «пользователь вносит плату за проезд в размере максимального тарифа при прохождении участка в срок более 1 (одного) часа вне зависимости от причины нахождения на трассе».
Водитель рассказал, что останавливался на АЗС заправиться и сходить в туалет. В итоге на дорогу ушел 1 час и 25 минут.
Подобные счета с максимальным тарифом водители получали неоднократно, отмечает руководитель экспертного центра «Пробок.нет».
«Формально это не штраф, а оплата полного тарифа за большой участок трассы, насколько я понимаю. Но фактически, конечно, это штраф. Там есть разные участки – какой-то из них нужно проехать за 1,5 часа, какой-то за два, но на обходе Твери, с 147-го по 177-й км, нужно уложиться в час», — рассказал Шумский.
Он уточнил, что временные лимиты установлены только на М-11. На участках, принадлежащих «Автодору». На М-4, на М-12 и других трассах лимита по времени нет.
«Самое смешное, что на платном участке, о котором я говорю, есть гостиница. И если вы остановитесь в ней, это явно будет больше часа», — предупредил Шумский.
Водителей не предупреждают
Примечательно, что в правилах проезда по М-11 «Нева», которые опубликованы (файл — правила проезда по М-11 «Нева») на сайте «Автодора», есть расхождения с аналогичным документом (файл — приложение 2) ООО «ОССП» (принадлежит нидерландскому офшору Highway Operations B.V.), которое уполномочено госкомпанией взимать плату на дороге.
У «Автодора» максимальное время на прохождение на 20 платных участках составляет 2 часа, у эксплуатанта «ОССП» — 1 час.
Упоминание о максимальном тарифе при превышении лимита во времени есть только в полной версии договора оферты, а не короткой. И в нижней строке это написано, а оферта очень большая, отметил Шумский. То есть никто водителей заранее не предупреждает, что они могут стать жертвами огромных штрафов.
«Понятно, что полную версию оферты никто не читает. Это ведь простая бытовая ситуация – проехать по платной дороге. Ситуация очень странная, я к ней отношусь негативно. Они выставляют тариф автоматически, а водитель идет его обжаловать. Но обжаловать может и не получиться», — заключил он.
По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, лимитов времени на проезд не должно быть: пользующиеся платными дорогами водители и так не заинтересованы находиться на них слишком долго, а задерживаются только по объективным причинам: отдых или ремонт автомобиля.
«Многофункциональные центры на платных трассах, о которых много говорят, рассчитаны на то, чтобы человек, который нуждается в заправке, отдыхе и ремонте, привел себя и машину в порядок. Я могу это объяснить только одним – они не хотят, чтобы дальнобойщики занимали эти зоны, организовывали там свой ночлег», — рассуждает Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».
Парадокс: если водитель соблюдает нормы охраны труда, а соответственно и безопасность, с него взимают плату во много раз превышающую стандартную, констатирует Кадаков.
Узнают о «штрафе» в 5 тыс. и будут гнать изо всех сил
По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, лимит на проезд участка М-11 в 1 час совершенно неприемлем из-за наличия очередей на АЗС, а также необходимости отдыха, прежде всего при поездках с детьми.
«На М-11 недостаточное количество инфраструктуры. Если бы я летом не брал с собой бензин в канистре, точно бы застрял на заправке более чем на час. Очередь, чтобы зайти в уборную, занимала минимум 15 минут. А еще нужно ехать и нужно машину заправить, а это отдельная очередь», — заявил Шапарин в разговоре с «Газетой.Ru».
На АЗС есть игровые зоны, в которых дети могут провести много времени. Кроме того, некоторым детям нужно подольше отдохнуть, потому что ехать 6 часов без остановки – это большая нагрузка. Дальнобойщику, если он чувствует, что засыпает за рулем — нужно остановиться и вздремнуть, продолжает вице-президент НАС. Однако если человек получит такой «штраф» и станет разбираться, то окажется неправ.
«Потому что договор, написанный мелким шрифтом, при въезде априори согласовал. Я уверен, что подобные поборы напрямую влияют на безопасность», — сказал Шапарин.
Узнав о тарифе в 5 тыс. руб., многие водители будут гнать до последнего даже при сильной усталости. По его мнению, такие ограничения необходимо отменить. Подобная «плата за время» напрямую противоречит идее введения площадок для отдыха, считает вице-президент НАС.
«Газета.Ru» направила в «Автодор» вопросы о причинах и целях введения временного лимита на проезд по участкам на платной трассе, информировании водителей о таких ограничениях и планах по их снятию. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.