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В Люберцах удалось остановить горение маршруток

В подмосковных Люберцах остановили пожар, уничтоживший десятки маршруток

В подмосковных Люберцах удалось ликвидировать пожар, который уничтожил более 30 припаркованных маршруток. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожар в подмосковном селе Верхнее Мячково полностью ликвидирован», — говорится в публикации.

Сообщалось, что огонь охватил машины на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково. По словам местных жителей, после этого в районе происшествия начали раздаваться звуки взрывов.

В МЧС РФ заявили, что огонь охватил 400 квадратов стоянки и сгорели более 30 маршруток. Информация о пострадавших не сообщается. Причина пожара неизвестна. Тушение возгорания осуществляли 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее площадь пожара автомагазина в Екатеринбурге выросла в три раза, загорелись склады.

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