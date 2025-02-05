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Площадь пожара автомагазина в Екатеринбурге выросла в три раза, загорелись склады

В Екатеринбурге площадь пожара на складах автозапчастей увеличилась в три раза

В Екатеринбурге площадь пожара в магазине автозапчастей увеличилась до 900 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огонь охватил соседний склад с маслом и антифризом. На месте работают 44 специалиста и 14 единиц техники», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге магазин автозапчастей сгорел дотла. Изначально пламя охватило 300 квадратов кровли и имущества в Саранинском переулке. На месте работали 18 пожарных и шесть единиц спецтехники.

На размещенных кадрах видно, что над магазином поднялся столб огня, который пытаются потушить пожарные.

Также 5 февраля огонь охватил маршрутки на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах. По словам местных жителей, после этого в районе происшествия начали раздаваться звуки взрывов.

Ранее воры украли 100 тысяч американских яиц из трейлера.

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