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На Украине впервые лишили прав водителя из-за нарушения правил воинского учета

На Украине водителя лишили прав за нарушение воинского учета
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Украине мужчину впервые лишили водительских прав из-за нарушения правил воинского учета. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на национальный аналитический ресурс «Опендатабот».

По данным издания, ограничения в отношении мужчины будут действовать до тех пор, пока он не выполнит требования ТЦК (территориального центра комплектования, украинского аналога военкомата. – прим. ред.) или до того момента, пока требование не будет отозвано.

До этого сообщалось, что сотрудники ТЦК схватили мужчину в одной из киевских больниц и попытались увезти его. Сначала персонал больницы помог молодому человеку убежать на улицу от военных. Там его поймали снова. Однако работницы медучреждения вновь помогли ему спастись и от сотрудников ТЦК.

19 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее украинский пленный рассказал, как скрывался от военкомов после контузии.

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