Появилось видео похищения мужчины после стрельбы в Москве

В Москве на видео попало похищение мужчины после перестрелки из-за автомобиля

На западе Москвы мужчину похитили после перестрелки из-за продажи автомобиля. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

«Шмальнул в сторону, похитил нового владельца и увез в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина громко кричит, потом резко закрывает багажник черного легкового автомобиля. После злоумышленник подходит к другой машине, несколько раз ударяет по ней рукой и уезжает.

Как писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной конфликта со стрельбой и похищением человека на западе Москвы стала иномарка. По информации агентства, потерпевший Ислам Хушалаев 2003 года рождения приобрел машину, однако она не понравилась его родителям.

После мужчина связался с продавцом и назначил ему встречу, которая закончилась конфликтом. Один из участников открыл огонь из травматического оружия, после Хушалаева посадили в машину и увезли.

Ранее в Москве ввели план «Перехват» после стрельбы.