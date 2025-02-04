На видео попал дрифт Skoda перед ударом в столб в Набережных Челнах

В Набережных Челнах на видео попал занос Skoda перед ударом в столб

В Набережных Челнах автомобиль Skoda врезался в столб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана в своем Telegram-канале.

«44-летний водитель автомобиля Шкода, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на столб», — написали в ведомстве.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль обгоняет машину, при этом задевает ее, затем дрифтит и врезается в столб.

Водитель автомобиля Skoda получил травмы, несовместимые с жизнью, также пострадали люди, которые находились в автомобиле в момент столкновения со столбом.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Татарстана призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

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