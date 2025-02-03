Для пострадавших в ДТП с автобусами в Москве потребовался вертолет

В Москве вертолет прибыл к месту ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
«В Солнцево столкнулись автобус №343 коммерческого перевозчика и машина Мосгортранса, следовавшая по маршруту №507. На месте работают экстренные службы, приехала скорая. Также направлен вертолет МАЦ», — говорится в сообщении.
При столкновении автобусов пострадали пять человек. Как сообщили в Мосгортрансе, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Очевидцы запечатлели место происшествия. На кадрах видно, как люди заходят в автомобиль скорой помощи. На месте происшествия работают спасатели и врачи, также стоят поврежденные автобусы.
До этого в Ленинградской области произошло лобовое столкновение грузовика с автобусом. ДТП произошло у дома 17 по Березовой аллее в деревне Бор Всеволожского района. В результате аварии водитель грузовика получил травму грудной клетки, также пострадали две пассажирки автобуса.
Ранее под Кызылом автобус с 10 пассажирами вылетел в кювет.