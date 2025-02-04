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Пять человек погибли из-за тарана автомобилей на встречке под Новосибирском

Под Новосибирском пять человек погибли в лобовом таране автомобилей
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МЧС России

Под Новосибирском в результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сообщается, что на трассе в Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, и еще трое пострадали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ростовской области столкнулись автомобили Lada и Ford. ДТП произошло 2 февраля в Октябрьском сельском районе, на 22-м километре трассы Новочеркасск — Каменоломни.

Видеорегистратор автомобиля Ford Focus запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль Lada едет по дороге, чередуя полосы движения. После этого машина выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль Ford.

За рулем Lada был 83-летний мужчина, который в настоящее время находится в больнице с травмами после дорожно-транспортного происшествия.

Ранее под Кызылом автобус вылетел в кювет.

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