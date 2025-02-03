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На видео попали последние секунды перед лобовым столкновением Lada и Ford под Ростовом

В Ростовской области на видео попало лобовое столкновение Lada и Ford
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Telegram-канал «Ростов сегодня»

В Ростовской области 2 февраля столкнулись автомобили Lada и Ford. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов сегодня».

«Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Октябрьском сельском районе, на 22-м километре трассы Новочеркасск — Каменоломни», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Ford Focus запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль Lada едет по дороге, чередуя полосы движения. После этого машина выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль Ford.

Уточняется, что за рулем Lada был 83-летний мужчина, который в настоящее время находится в больнице с травмами после ДТП.

До этого сообщалось, что под Кызылом на 191-м км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта автобус с 10 пассажирами вылетел в кювет.

Уточняется, что инцидент произошел 3 февраля. За рулем автобуса был 54-летний мужчина. В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали в районную больницу поселка Балахта.

Ранее авария парализовала движение на Ленинградском шоссе в Москве.

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