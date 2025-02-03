Автомобильная авария парализовала движение на Ленинградском шоссе в Москве

Движение на Ленинградском шоссе в Москве частично перекрыто из-за крупного ДТП

В Москве на Ленинградском шоссе произошла серьезная автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе ( в районе д. 3, стр. 1) произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, пробка растянулась на два километра. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.

Ранее в Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео.