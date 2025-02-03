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Автобус вылетел в кювет под Кызылом, в нем было 11 человек

Под Кызылом автобус с 10 пассажирами вылетел в кювет
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Telegram-канал «МВД24»

Под Кызылом 3 февраля на 191-м км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта автобус с 10 пассажирами вылетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

«54-летний водитель автобуса «Хендай», следовавшего из г. Кызыл в г. Красноярск, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадали два пассажира, которых госпитализировали в районную больницу поселка Балахта. Остальных пассажиров автоинспекторы отвезли на автовокзал на патрульном автомобиле.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские проверят перевозчика, организовавшего движение по данному маршруту.

До этого сообщалось, что под Кингисеппом в Ленинградской области при столкновении снегоуборочной машины и автобуса междугороднего сообщения пострадали 13 человек, трое из которых в тяжелом состоянии.

Ранее в Турции свыше 20 человек пострадали в ДТП с грузовиком.

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