Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как взрывотехники осматривают машины, припаркованные у ЖК «Алые паруса»

В Москве на видео попало, как взрывотехники осматривают авто у ЖК «Алые паруса»
close
Кадр из видео/Телеграм-канал «Baza»ё

В Москве взрывотехники со служебной собакой осматривают припаркованные возле ЖК «Алые паруса» автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Также проверяют лифты, шахты, холлы», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как взрывотехники с собакой проверяют припаркованные возле здания машины. Они осматривают автомобили и заглядывают в окна.

До этого сообщалось, что инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната была заложена под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилого комплекса.

По предварительным данным, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство, однако где оно было заложено, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что глава столичного управления СК России выехал на место взрыва.

Все новости на тему:
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами