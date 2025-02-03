На видео попало, как взрывотехники осматривают машины, припаркованные у ЖК «Алые паруса»

В Москве на видео попало, как взрывотехники осматривают авто у ЖК «Алые паруса»

В Москве взрывотехники со служебной собакой осматривают припаркованные возле ЖК «Алые паруса» автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Также проверяют лифты, шахты, холлы», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как взрывотехники с собакой проверяют припаркованные возле здания машины. Они осматривают автомобили и заглядывают в окна.

До этого сообщалось, что инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната была заложена под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилого комплекса.

По предварительным данным, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство, однако где оно было заложено, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что глава столичного управления СК России выехал на место взрыва.