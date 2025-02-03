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«Нам ничего не говорят»: телеведущая Довлатова – о взрыве в ЖК «Алые паруса»

Телеведущая Довлатова не слышала звуков взрыва в ЖК «Алые паруса»

Жительница комплекса «Алые паруса», телеведущая Алла Довлатова заявила «Газете.Ru», что не слышала звуков взрыва, который произошел в ЖК утром.

«Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», – сказала она.

Утром 3 февраля в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв в фойе на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса.

По версии сразу нескольких СМИ, целью подрыва мог быть глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее момент взрыва в ЖК «Алые паруса» попал на видео.

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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