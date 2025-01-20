Стало известно, когда заработает общее ОСАГО для России и Белоруссии

«Известия»: общий полис ОСАГО для России и Белоруссии заработает в апреле

Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии заработает в апреле 2025 года. Об этом газете «Известия» рассказал директор бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван.

Как сообщили изданию в пресс-службе Центробанка РФ, в России уже сформирована законодательная база, которая нужна для запуска единой системы ОСАГО двух стран.

Руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования СК «Абсолют Страхование» Анна Ежикова заявила «Известиям», что разрешающий оформлять такие продукты закон вступил в силу с 1 января 2025 года, но продажи еще не начались. По ее словам, требуется время на доработку информационных систем.

Стоимость ОСАГО увеличится только для автовладельцев, которые специально выберут расширение покрытия на вторую страну. Ожидается, что цена такого полиса будет примерно на 10–15% выше классического договора, сказала Ежикова. По информации РСА, в конце прошлого года средняя стоимость ОСАГО в России составила 7,5 тыс. рублей.

Согласно закону, полисы ОСАГО, действующие в РФ и Белоруссии, можно будет оформить и в электронном виде. Тарифы для расширения действия полиса будут определены национальными регуляторами. Расширение ОСАГО на Белоруссию будет оформляться дополнительным соглашением к договору страхования, в полисах ОСАГО появится соответствующая отметка об этом.

Ранее Россия и Белоруссия договорились об обмене информацией о нарушителях ПДД.