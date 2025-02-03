«АвтоВАЗ» выпустит новый автомобиль

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовит к производству новую Lada Vesta, сообщает Telegram-канал «Автопоток». Это стало известно во время визита президента РФ Владимира Путина на предприятие.

«Вице-президент компании по инжинирингу Шмелев помимо прочего рассказал главе государства о том, что ведется разработка новой Весты — и она будет относиться к более высокому классу, чем нынешняя (С вместо B+)», — говорится в сообщении канала.

28 января Путин приехал на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти. Помимо посещения этого предприятия, российский лидер также совершил визит в научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

Владимир Путин во время визита на «АвтоВАЗ» осмотрел новинку концерна — предсерийный автомобиль Lada Iskra. Главе государства показали машину в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Он открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль. Также глава государства сказал, что самый красивый автомобиль из линейки Iskra — модификация Cross.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.