Путин прибыл на завод «АвтоВАЗа» в Тольятти

Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти. Об этом пишет РИА Новости.

По плану, состоится осмотр предсерийного автомобиля «ЛАДА Искра», а также перспективных моделей автомобилей. Путин также планирует поговорить с сотрудниками предприятия.

Помимо посещения «АвтоВАЗа», Путин также планирует визит в научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

Недавно сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпускать автомобили Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач (МКП). Новая коробка передач будет устанавливаться на все типы кузова Lada Vesta. Цены будут объявлены позже.

Известно также, что к середине 2025 года на российский рынок выйдет новая спортивная модификация Lada Niva, она же Lada Niva Sport. Цена на автомобиль также будет объявлена позже.

Ранее «АвтоВАЗ» стал сокращать выпуск автомобилей из-за низкого спроса.