Четыре человека погибли в массовом ДТП в Тюменской области

В массовом ДТП на тюменской трассе погибли родители и двое их детей

На 24-м километре автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области столкнулись три автомобиля (Chevrolet, Ford и Lada), в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, Chevrolet выехал на встречную полосу.

В ведомстве заявили, что в этой иномарке погибла семья, которая возвращалась из Ирбита от бабушки. В Chevrolet в живых осталась только девочка 2,5 года, она была госпитализирована. Жертвами аварии стали 40-летний мужчина, женщина 37 лет и двое их дочерей 11 и 13 лет. В результате ДТП пострадали 36-летняя водитель Ford и двое ее сыновей 11 и 6 лет, бабушка мальчиков 67 лет, а также 54-летняя женщина из Lada.

2 февраля на внешней стороне 36-го км МКАД в Москве произошло столкновение четырех автомобилей. Жертвой ДТП стал один человек.

5 января два человека погибли, семь пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Самарской области.

Ранее в Москве таксист потерял сознание и устроил аварию.