Массовая авария на МКАД унесла жизнь одного человека

Один человек погиб в результате ДТП на МКАД

На внешней стороне 36-го км МКАД в Москве произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщают «Известия».

«Один человек погиб», — сказал источник издания.

В столичном дептрансе рассказали, что ДТП произошло перед съездом №35А. На месте аварии работают оперативные службы, движение в районе происшествия незначительно затруднено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Утром 2 февраля прокуратура Москвы опубликовала фотографии с места массовой автомобильной аварии на МКАД. На них видно три искореженных машины, одна из которых в результате ДТП опрокинулась. В Департаменте транспорта Москвы призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

По информации прокуратуры Москвы, в остановившиеся из-за ДТП автомобили Kia и Dodge врезался автомобиль «Газель».

До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Ранее в Москве таксист потерял сознание и устроил аварию.