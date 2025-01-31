Появилось видео аварии потерявшего сознание таксиста в Москве

В Московском районе Митино 29 января таксист потерял сознание за рулем и протаранил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Москва».

«Таксисту стало плохо. Вторая машина была припаркована у ступенек магазина, водитель такси вытолкал ее на тротуар», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль такси толкает легковую машину, которая врезается в столб. После столкновения оба автомобиля останавливаются. При этом видно, что во время движения у такси уже повреждены двери, капот и бампер.

Уточняется, что водитель такси позже пришел в себя.

До этого сообщалось, что в Москве таксист-мигрант Рахман Сулейманов, которого осудили на 10 лет колонии, мог отравить до 40 человек.

По словам злоумышленника, некоторым пассажирам он давал «снотворное», потому что те якобы неадекватно себя вели. Следователь заявила, что в ходе анализа дела обнаружила порядка 40 аналогичных нераскрытых преступлений

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