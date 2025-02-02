Появились фото искореженных авто с места массового ДТП на МКАД

Прокуратура Москвы опубликовала фото с места массового ДТП на МКАД

Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места массовой автомобильной аварии на МКАД. На них видно три искореженных машины, одна из которых в результате ДТП опрокинулась.

«Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту дорожной аварии», — говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня утром на внешней стороне 36-го км МКАД (перед съездом №35А). На месте работают оперативные службы города.

В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

По данным прокуратуры Москвы, в остановившиеся из-за ДТП автомобили Kia и Dodge врезался автомобиль «Газель».

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До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.

Ранее в Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео.