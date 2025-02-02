Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 36-го км МКАД (перед съездом №35А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.

Ранее в Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео.