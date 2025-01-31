Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео

На видео попало массовое ДТП в Химках, где врезались фура, автобус и машины

В районе подмосковных Химок очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП на Ленинградском шоссе. О произошедшем сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

«ДТП произошло в районе 8 утра. Были сильно пострадавшие, приехали все оперативные службы и аж четыре кареты скорой помощи. Столкнулось несколько легковых машин, фура, и автобус», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, что в результате аварии машины сильно пострадали.

До этого в столичном районе Митино таксист потерял сознание за рулем и протаранил припаркованный автомобиль.

«Таксисту стало плохо. Вторая машина была припаркована у ступенек магазина, водитель такси вытолкал ее на тротуар», — говорится в сообщении Telegram-канала «ДТП Москва».

На кадрах видно, как автомобиль такси толкает легковую машину, которая врезается в столб. После столкновения оба автомобиля останавливаются.

Ранее в Таиланде россияне разлетелись по трассе от удара мотоцикла в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами