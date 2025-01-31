В Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео

В районе подмосковных Химок очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП на Ленинградском шоссе. О произошедшем сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».
«ДТП произошло в районе 8 утра. Были сильно пострадавшие, приехали все оперативные службы и аж четыре кареты скорой помощи. Столкнулось несколько легковых машин, фура, и автобус», — говорится в публикации.
На размещенных в Сети кадрах видно, что в результате аварии машины сильно пострадали.
До этого в столичном районе Митино таксист потерял сознание за рулем и протаранил припаркованный автомобиль.
«Таксисту стало плохо. Вторая машина была припаркована у ступенек магазина, водитель такси вытолкал ее на тротуар», — говорится в сообщении Telegram-канала «ДТП Москва».
На кадрах видно, как автомобиль такси толкает легковую машину, которая врезается в столб. После столкновения оба автомобиля останавливаются.
Ранее в Таиланде россияне разлетелись по трассе от удара мотоцикла в ДТП.