В Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео

На видео попало массовое ДТП в Химках, где врезались фура, автобус и машины

В районе подмосковных Химок очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП на Ленинградском шоссе. О произошедшем сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

«ДТП произошло в районе 8 утра. Были сильно пострадавшие, приехали все оперативные службы и аж четыре кареты скорой помощи. Столкнулось несколько легковых машин, фура, и автобус», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, что в результате аварии машины сильно пострадали.

До этого в столичном районе Митино таксист потерял сознание за рулем и протаранил припаркованный автомобиль.

«Таксисту стало плохо. Вторая машина была припаркована у ступенек магазина, водитель такси вытолкал ее на тротуар», — говорится в сообщении Telegram-канала «ДТП Москва».

На кадрах видно, как автомобиль такси толкает легковую машину, которая врезается в столб. После столкновения оба автомобиля останавливаются.

Ранее в Таиланде россияне разлетелись по трассе от удара мотоцикла в ДТП.