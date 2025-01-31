На видео попало, как автомобиль Lada снес ребенка и остановку в Уфе

В Уфе на видео попало, как автомобиль Lada снес школьника и остановку

В Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк». Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«11-летний ребенок выходил из автобуса №51, когда в него на скорости въехала «Лада». Ребенок с травмами на карете скорой медицинской помощи доставлен в больницу. По предварительной информации водитель «Лады» был пьян», — говорится в сообщении.

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В Этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.

Сообщается, что в настоящее время пострадавший находится в детской больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, при этом – стабильное. Водитель машины Lada отказался от госпитализации, сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что в момент ДТП он находился в состоянии опьянения.

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