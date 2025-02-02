Водителям рассказали, как снизить расходы на топливо

Для того, чтобы снизить расход топлива, необходимо перейти на более дешевый бензин, а также оптимизировать поездки. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

«Чтобы снизить расходы на топливо, можно перейти с 95-го на 92-й бензин, если это позволяет сделать модель автомобиля. Сэкономить также реально, изменив стиль вождения и оптимизировав поездки. Для этого надо выбирать самые короткие маршруты и отказаться от поездок, в которых нет нужды», — сказал автоэксперт.

Кроме того, экономить можно вместе с коллегами, с которыми вы ездите в офис из одного района, использовать один личный автомобиль вместо двух или трех, вызывать такси, отметил специалист.

До этого сообщалось, что в России автомобилисты предпочитают заправлять свои машины бензином АИ-95, а не АИ-92.

По данным аналитиков, средний чек покупки АИ-95 у российского водителя по итогам 2024 года составлял 1645 рублей. А вот средний показатель горючего марки АИ-92 оказался заметно ниже — 1255 рублей. Это значит, что на АИ-95 россияне готовы тратить на 31% больше.

Также стало известно, что бензин на российских заправках подорожает на 5–8,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м, спрогнозировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Ранее стало известно, как сэкономить на обслуживании автомобиля.