Россиян предупредили о подорожании бензина

Бензин на российских заправках подорожает на 5–8,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м, спрогнозировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».

«Прогнозы на 2025 год остаются умеренно оптимистичными, и ожидается, что цены на топливо могут изменяться в пределах уровня инфляции, который составляет 5–8,5%. Правительство будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляционных показателей. В 2025 году на цены на бензин повлияют несколько факторов, включая повышение акцизов на топливо. С 1 января акцизы на бензин с высоким октановым числом могут вырасти на 14%, а на дизельное топливо — на 16%. Это может отразиться как на оптовом, так и на розничном рынках», — отметил экономист.

По его словам, также нефтяные компании сталкиваются с растущими затратами: ремонт нефтеперерабатывающих заводов становится более дорогим и длительным, что может сказаться на конечной цене топлива. Щербаченко пояснил, что одной из причин этих сложностей стали западные санкции, которые ограничили поставки зарубежного оборудования и запчастей.

По данным Driff.ru, литр АИ-92 на российских заправках 13 января стоил 55,64 рубля, а АИ-95 — 59,34 рубля. С учетом оценки Щербаченко, литр «92-го» бензина может подорожать до 60,37 рубля, а «95-го» — до 64,38 рубля.

Ранее россиянам пообещали снижение инфляции в 2025 году.