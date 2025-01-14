Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании бензина

Экономист Щербаченко: бензин подорожает на 5–8,5% в 2025 году
close
Global Look Press

Бензин на российских заправках подорожает на 5–8,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м, спрогнозировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».

«Прогнозы на 2025 год остаются умеренно оптимистичными, и ожидается, что цены на топливо могут изменяться в пределах уровня инфляции, который составляет 5–8,5%. Правительство будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляционных показателей. В 2025 году на цены на бензин повлияют несколько факторов, включая повышение акцизов на топливо. С 1 января акцизы на бензин с высоким октановым числом могут вырасти на 14%, а на дизельное топливо — на 16%. Это может отразиться как на оптовом, так и на розничном рынках», — отметил экономист.

По его словам, также нефтяные компании сталкиваются с растущими затратами: ремонт нефтеперерабатывающих заводов становится более дорогим и длительным, что может сказаться на конечной цене топлива. Щербаченко пояснил, что одной из причин этих сложностей стали западные санкции, которые ограничили поставки зарубежного оборудования и запчастей.

По данным Driff.ru, литр АИ-92 на российских заправках 13 января стоил 55,64 рубля, а АИ-95 — 59,34 рубля. С учетом оценки Щербаченко, литр «92-го» бензина может подорожать до 60,37 рубля, а «95-го» — до 64,38 рубля.

Ранее россиянам пообещали снижение инфляции в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами