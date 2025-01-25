Стало известно, как сэкономить на обслуживании автомобиля

Россияне, которые хотят сэкономить на обслуживании автомобиля, сперва должны определиться со сроками его эксплуатации. Об этом журналу «За рулем» рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

«Задайте себе вопрос: как долго вы собираетесь эксплуатировать машину. Если недолго, можно не тратиться на дорогостоящие материалы. Например, использовать недорогие масла и фильтры – этого хватит до продажи автомобиля. Если же машина в хорошем состоянии, и вы планируете использовать ее долго, на обслуживании и ремонте экономить не стоит», — заявил он.

Матвеев добавил, что можно снизить траты лишь на вещи, которые не влияют на безопасность. Среди вариантов — перейти на более дешевое топливо и изменить стиль вождения, чтобы уменьшить расход бензина. Также эксперт посоветовал водителям проходить ТО каждые 15 тыс. км, а не 10 тыс. км.

Однако Матвеев предостерег водителей от экономии на свечах зажигания и таких деталях, как узлы подвески, рулевое управление и тормоза. Он напомнил, что масла и жидкости нужно подбирать по рекомендациям производителя.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, насколько дешевеют китайские авто за год.