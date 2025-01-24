Назван самый популярный бензин среди россиян

«Авто Mail»: россияне потратились на АИ-95 на 31% больше, чем на АИ-92

В России автомобилисты предпочитают заправлять свои машины бензином АИ-95, а не АИ-92. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на аналитиков банка «Русский стандарт».

По их данным, средний чек покупки АИ-95 у российского водителя по итогам 2024 года составлял 1645 рублей. А вот средний показатель горючего марки АИ-92 оказался заметно ниже — 1255 рублей. Это значит, что на АИ-95 россияне готовы тратить на 31% больше.

До этого сообщалось, что бензин на российских заправках подорожает на 5–8,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м, спрогнозировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Прогнозы на 2025 год остаются умеренно оптимистичными, и ожидается, что цены на топливо могут изменяться в пределах уровня инфляции, который составляет 5–8,5%. Правительство будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляционных показателей. В 2025 году на цены на бензин повлияют несколько факторов, включая повышение акцизов на топливо, — отметил экономист.

Ранее в России бензин подскочил в цене на 33%.