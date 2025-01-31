Полиция поймала похитителей школьницы из Тюмени в Саратовской области

В МВД сообщили о поимке похитителей тюменской школьницы для выдачи замуж

Похитителей тюменской школьницы поймала полиция. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявила она.

Волк отметила, что разыскиваемый автомобиль остановили в Саратовской области. Для поимки похитителей следователи опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и идентифицировали транспортное средство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого родственники пострадавшей рассказали, что сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват», после чего им удалось остановить автомобиль. В салоне машины было двое взрослых.

Инцидент произошел в селе Книжево Тюменского района. По словам подруг девочки, в социальных сетях школьница познакомилась с мужчиной, который стал следить за ней. Семиклассница очень переживала и просила подруг провожать ее домой. Накануне двое мужчин затащили ее в серый автомобиль Kia Rio и увезли. Очевидцы оперативно сообщили о случившемся директору школы, которая вызвала полицию.

Ранее сообщалось, что в России отзовут 30 тысяч Kia из-за риска сгоревших водителей.