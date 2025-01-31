В России отзовут 30 тысяч Kia, в которых люди могут сгореть

В России компания Kia отзывает 29 тыс. автомобилей Sportage. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 29,1 тыс. автомобиля Kia Sportage (Sle), реализованный в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», — пояснили в ведомстве.

В Росстандарте отметили, что владельцев авто проинформируют по телефону или через рассылку писем о необходимости ремонта. Им нужно будет привезти транспортное средство в ближайший дилерский центр. Работы проведут бесплатно.

23 января Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно разбитый в ДТП Changan Uni-S, у которого сломана спинка водительского сиденья. Это, по данным канала, приводит к перелому позвоночника водителя или пассажира.

Как заявил в интервью Mash президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, перед запуском автомобиля на российский рынок машину проверяют на безопасность, но только кузов, к спинкам кресел это не относится.

Ранее Changan уличил клиента в инсценировке брака в автомобиле.