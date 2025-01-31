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Тюменскую школьницу похитили на машине, чтобы выдать замуж

В Тюмени школьницу похитили на машине и хотят выдать замуж
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Telegram-канал SHOT

В Тюмени семиклассницу похитили на автомобиле, чтобы выдать замуж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили 13-летнюю Сашу М. возле школы в селе Княжево Тюменского района, затащили её в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы сразу сообщили об этом директору, которая вызвала полицию. По словам свидетелей, машина дежурила у школы с 08:00 до 14:00», — говорится в сообщении.

По словам подруг девочки, в социальных сетях школьница познакомилась с мужчиной, который стал следить за ней. Девочка очень переживала и просила подруг провожать ее домой. По словам матери, она знала о переписках дочери с мужчиной.

По предварительной информации, злоумышленники похитили школьницу, чтобы насильно выдать замуж.

Уточняется, что девочка живет в благополучной семье. Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски школьницы.

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