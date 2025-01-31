Школьницу, похищенную для замужества, нашли возле Саратова

Возле Саратова нашли школьницу, которую похитили, чтобы выдать замуж. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал «Shot».

«Найдена семиклассница, которую похитили в Тюменской области. По данным SHOT, девочку обнаружили возле Саратова в 1,7 тыс. км от дома», — говорится в сообщении.

Сообщается, что девочку почти сутки везли в направлении города Саратов. По словам родственников пострадавшей, сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват», после чего им удалось остановить автомобиль. В салоне машины было двое взрослых. В настоящее время девочка находится в отделении полиции.

Инцидент произошел в селе Книжево Тюменского района. По словам подруг девочки, в социальных сетях школьница познакомилась с мужчиной, который стал следить за ней. Семиклассница очень переживала и просила подруг провожать ее домой. Накануне двое мужчин затащили ее в серый автомобиль Kia Rio и увезли. Очевидцы оперативно сообщили о случившемся директору школы, которая вызвала полицию.

Ранее появилось видео похищения тюменской школьницы.