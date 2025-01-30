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Две гигантские фуры столкнулись и целиком перекрыли трассу у Екатеринбурга

На видео попало, как Пермский тракт целиком перекрыли из-за ДТП с фурами

На Пермском тракте полностью перекрыто движение автомобилей из-за столкновения двух гигантских фур. Об этом сообщает издание E1.RU.

«Там столкнулись две фуры и заблокировали трассу. Пробка растянулась уже на несколько километров. В ГИБДД региона сообщили, что водитель грузовика Volvo пытался обогнать DAF, но в итоге зацепил его. Одну из фур вынесло на встречную полосу», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что две фуры стоят на трассе и полностью перекрыли проезд.

Издание отмечает, что перекрытый участок можно объехать через Красноуфимск и Артинский район, свернув с трассы на 184 километре (если ехать со стороны Перми), либо на 286-м (со стороны Екатеринбурга).

До этого во Владивостоке мужчины вытолкали грузовик на проезжую часть и устроили автоподставу.

«ДТП-сценаристы на улице Коммунаров орудуют уже давно — сами организуют аварии, сами в них попадают. На этот раз тщательная подготовка мошенников-провокаторов попала на видео», — говорится в сообщении Telegram-канала Amur Mash.

Ранее лже-таксисты стали оформлять кредиты на пьяных россиян.

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