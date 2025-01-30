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Лже-таксисты стали оформлять кредиты на пьяных россиян

На пьяных жителей Новосибирска оформили кредиты лже-таксисты

В Новосибирске поймали троих мужчин, которые представлялись таксистами и грабили пассажиров. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Новосибирской области.

«50-летний руководитель группы распределил между участниками обязанности. Один из них высматривал в развлекательных заведениях посетителя в состоянии опьянения, после чего предлагал ему услуги такси. Затем в пути один из злоумышленников похищал имущество, после чего передавал другому подозреваемому похищенную банковскую карту», — говорится в публикации.

Также отмечается, что на пассажиров оформляли онлайн-кредиты. Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Им предъявили обвинение в совершении 14 эпизодов краж, мошенничеств и покушений на кражи.

До этого во Владивостоке мужчины вытолкали грузовик на проезжую часть и устроили автоподставу.

«ДТП-сценаристы на улице Коммунаров орудуют уже давно — сами организуют аварии, сами в них попадают. На этот раз тщательная подготовка мошенников-провокаторов попала на видео», — говорится в сообщении Telegram-канала Amur Mash.

На кадрах видно, как двое мужчин выталкивают грузовик на проезжую часть. После этого один из владивостокцев остается, а второй — садится в автомобиль, припаркованный рядом, на котором позже выезжает и врезается в грузовик.

Ранее пенсионерка облила машины помоями и попала на видео в Новосибирске.

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