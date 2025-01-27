На видео попало, как владивостокцы вытолкали грузовик и устроили автоподставу

Во Владивостоке мужчины вытолкали грузовик на проезжую часть и устроили автоподставу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«ДТП-сценаристы на улице Коммунаров орудуют уже давно — сами организуют аварии, сами в них попадают. На этот раз тщательная подготовка мошенников-провокаторов попала на видео», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин выталкивают грузовик на проезжую часть. После этого один из владивостокцев остается, а второй — садится в автомобиль, припаркованный рядом, на котором позже выезжает и врезается в грузовик.

До этого сообщалось, что в подмосковном городе Орехово-Зуеве водитель не справился с управлением и врезался в здание часовни.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что повреждено здание часовни, вокруг лежат кирпичи и обломки, при этом уцелела икона. Также недалеко от часовни лежит ограждение.

Ранее в Челбинске коммунальщики уронили березу на автомобиль.