Переизбыток автомобилей на рынке России достигнет рекордных 750 тысяч в 2025 году

Автопроизводители России и Китая в 2025 году планируют продать на отечественном рынке свыше 1,6 млн новых автомобилей, что приведет к серьезному затовариванию складов. Об этом «Газете.Ru» рассказал экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

По его словам, в результате завышенных планов по продажам на дилерских складах окажутся 250 тыс. лишних автомобилей. Вместе с остатками с прошлого года, которые оцениваются в 360 тыс. машин, переизбыток составит уже 610 тыс. авто.

Однако нынешние объемы складских запасов могут быть куда больше: в этом случае число «лишних» автомобилей на рынке превысит 750 тыс. штук, рассказали представители крупнейших дилерских холдингов.

«По моим оценкам, на начало января 2025 года запасы новых легковых автомобилей составляли 400-500 тысяч. Если считать в продажах декабря — ноября (120 тысяч в месяц), то это запас на четыре — пять месяцев реализации», — сообщил «Газете.Ru» генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Также выяснилось, что затоваривание неизбежно приведет к волне банкротств среди дилеров и уходу некоторых марок из России, подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее авторынок России обвалился, и дилеры начали увольнять сотрудников.