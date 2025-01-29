Авторынок России ждет небывалое затоваривание китайскими машинами. Мы узнали подробности

Переизбыток китайских автомобилей в России достигнет 750 тысяч в 2025 году

Автопроизводители России и Китая планируют продать на российском рынке свыше 1,6 млн новых автомобилей в этом году, выяснила «Газета.Ru». И это при том, что с прошлого года остались непроданными 300-400 тысяч машин, а сам рынок оценивается экспертами очень плохо — максимум 1,45 млн автомобилей. Такое затоваривание неизбежно приведет к волне банкротств среди дилеров и уходу некоторых марок из России.

«Распухшие» склады

В 2025 году отечественные и иностранные автопроизводители планируют продать в России 1,6 млн машин, подсчитал для «Газеты.Ru» экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. По его прогнозам, еще 100 тыс. машин в РФ привезут по параллельному импорту. В итоге он оценивает суммарные планы продаж на этот год у автокомпаний и частных импортеров в 1,7 млн автомобилей (см. инфографику).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Планы продаж автокомпаний чрезмерно завышены, они ведут к большим проблемам, рассказал Мосеев «Газете.Ru». По итогам 2024 года в России было продано 1,57 млн автомобилей, при этом продажи только китайских машин не дотянули до миллиона .

«В 2024 году у нас только один-два автопроизводителя выполнили или перевыполнили план продаж. Еще трое были довольно близки, а все остальные выдали результаты ниже ожидаемого. Многие автобренды продали только четверть от запланированных объемов», — напомнил он.

Рынок нездоров

В этом году авторынок страны, по базовому сценарию аналитического агентства «Автостат», сократится на 10% — до 1,43 млн штук. Под влиянием негативных факторов он может сжаться и до 1,27 млн единиц (-20%). А это означает, что в первом случае число «лишних» автомобилей на складах автопроизводителей и дилеров составит около 250 тысяч, но есть еще остатки прошлого года, которые оцениваются в 360 тыс. автомобилей, подсчитал эксперт. Суммарно получается около 610 тыс. штук.

«Это просто какое-то безумие», — отреагировал Мосеев.

Впрочем, нынешние объемы складских запасов могут быть куда больше: число «лишних» автомобилей на рынке может превысить 750 тыс. штук, рассказали «Газете.Ru» представители крупнейших дилерских холдингов.

«По моим оценкам, на начало января 2025 года запасы новых легковых автомобилей составляли 400-500 тысяч. Если считать в продажах декабря — ноября (120 тысяч в месяц), то это запас на четыре — пять месяцев реализации. Из них как минимум двухмесячные запасы находятся на складах дилеров», — сообщил «Газете.Ru» генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Аналогичные данные приводят и в крупном холдинге «Авилон». По их подсчетам, товарного запаса на складах дилеров хватит на 1,5—2,5 месяца.

«Стоки марок публично не раскрываются, по нашим подсчетам, их объема хватит на четыре — пять месяцев продаж», — заявил замгендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

Что произошло

Большой объем автомобилей из КНР был привезен в преддверии повышения ставок утильсбора — до октября 2024 года. По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, после рекордных продаж в минувшем сентябре и октябре не удалось распродать все стоки. В итоге они продолжили наполнятся в ноябре и декабре на фоне охлаждения рынка.

Китайские автоконцерны не учли фактор повышения ключевой ставки Центробанком России — это стало главной причиной снижения спроса на машины, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Учитывая сложности логистики, оперативно остановить большой объем поставок уже невозможно.

Банкротства и скидки

Один из крупнейших российских автодилеров «Рольф» рассказал «Газете.Ru», что затоваривание рынка вынуждает бизнес заниматься демпингом.

«Крайне негативно можно оценить ситуацию с затовариванием. Это рушит доходность дилеров, стоки давят, игроки на рынке вынуждены заниматься демпингом, чтобы иметь прибыль. Нужно отметить, что финансирование стоков стало сильно дороже с повышением ключевой ставки», — заявил директор департамента новых автомобилей компании Николай Иванов.

Также «Рольф» предупредил о волне банкротств, если ситуация не улучшится.

«Мы все понимаем, что отсутствие доходности бизнеса может привести его только к одному итогу — банкротству. И это серьезный риск для дилеров, которых на рынке в данный момент более 4 тысяч», — добавил Иванов.

На фоне охлаждения рынка и завышенных ожиданий по продажам проиграют все, считают в «Автодоме».

«Текущая ситуация будет вести к невыполнению планов по продажам у дилеров и, соответственно, к неполучению бонусов от дистрибьюторов. Итоги этого известны — у всех будет минус в операционном результате. Смогут ли дилеры его покрыть объемами сервиса или продаж авто с пробегом — пока неясно», — заявил Ольховский.

В «АвтоСпецЦентре» считают, что главный риск в текущих условиях — это прямой убыток. В компании пояснили, что стоимость финансирования и затраты на маркетинг «съедают» всю доходность за два месяца.

«Дилеры исчерпали свой запас прочности», — считает Андрей Терлюкевич.

Автоэксперт Мосеев отметил, что часть производителей уже начали снижать цены на свои автомобили.

«Прошлая неделя ознаменовалась довольно существенным снижение цен на китайские авто. Речь идет, в частности, о Haval и Chery. Вероятно, производители щупают рынок и смотрят, позволит ли это увеличить продажи. При положительном раскладе рынок будет чувствовать себя существенно лучше», — заявил он.

Кто покинет рынок

В результате затоваривания рынка многие китайские автобренды рискуют покинуть российский рынок, считает Мосеев.

«Риск ухода автобрендов очень высок. И связан он не только с тем, что компании останутся без покупателей, но и с тем, что они останутся без дилеров, для которых этот бизнес стал убыточным. Мы уже видим, что продавцы начали прекращать сотрудничество с рядом брендов. И дальше это может превратиться в снежный ком», — пояснил эксперт.

Мосеев добавил, что китайские автобренды наступают на «те же грабли, что и в прошлом году»: каждый из них считает, что сможет реализовать план продаж, а конкуренты — нет. Среди причин такого оптимизма — вложения в маркетинг и дилерскую сетку или появление новых моделей. Также некоторые китайские штаб-квартиры брендов отказываются снижать планы продаж в сравнении с прошлым годом.

В «Рольфе» рассказали, что пытаются уговорить дистрибьюторов скорректировать стратегию.

«Мы находимся в состоянии переговоров с дистрибьюторами и пытаемся донести, что много автомобилей на рынке — это ситуация, которая невыгодна всем участникам рынка. Это вынуждает демпинговать дилеров, но и производителей тоже. Таким образом, никто не сможет получить ту прибыль, на которую рассчитывает бизнес», — отметил Николай Иванов.

В свою очередь член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто считает, что китайские автобренды будут крепко держаться за российский рынок, несмотря на низкие продажи.

«Для всех китайских компаний российский рынок — самый что ни на есть перспективный. И они все за него держатся. Особенно в связи со стратегией развития автопрома Китая. Согласно ей, если автопроизводитель не имеет экспортных перспектив, то его могут закрыть или слить с более крупным игроком. Такое уже случалось», — заявил автоэксперт.

Дилеры ждут поддержки

В связи с ситуацией с затовариванием дилеры заявили о необходимости принимать срочные меры для оздоровления рынка.

«Склады надо распродавать и ограничить поставки дополнительных автомобилей. Китайские партнеры должны сами принять не самые популярные для них решения — оздоровить рынок в РФ, потому что если они не захотят это сделать, то вмешается регулятор и сделает такие шаги, которые будут в несколько раз чувствительнее», — заявил гендиректор «Автодома» Ольховский.

Он добавил, что рынок должен оказаться в ситуации легкого дефицита. При этом в «Автодоме» считают, что государство должно оказать долгосрочные меры поддержки бизнесу.

«Наше государство должно прийти к политике протекционизма определенных направлений в автомобильном ретейле. Эти сегменты определяются в рамках тех производств, которые выпускают определенные классы автомобилей. Например,

если нет планов производить в РФ автомобили люкс-сегмента, то на импорт таких машин можно не накладывать дополнительных мер или издержек,

а вот там где мы планируем развивать производство — нужно создавать меры, обеспечивающие возможность инвестиций в эти проекты», — заявил Ольховский.

В «Рольфе» также ожидают поддержку отрасли со стороны государства.

«Альтернатива, если говорить теоретически, — это меры поддержки со стороны государства, например, льготные ставки для кредитования участников рынка», — заявил Николай Иванов.

Также Ренат Тюктеев из «Авилона» заявил, что дистрибьюторам и автопроизводителям необходимо прогнозировать умеренный объем продаж, что даст возможность иметь здоровую дилерскую сеть. Автоэксперт Мосеев отметил, что с ним уже связались представители некоторых фирм, которые сообщили о намерении пересмотреть планы. Однако в «Автодоме» уверены: китайские компании от своей изначальной стратегии не откажутся.

«По нашим данным, китайские импортеры не планируют снижать свои ожидания в продажах и, соответственно, будут продолжать поставки автомобилей на рынок. Пока мы видим, что каждый из объемообразующих импортеров думает, что сможет обогнать конкурентов, и это становится чувствительным для всего рынка», — заключил Ольховский.