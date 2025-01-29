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Стало известно, почему нельзя быстро пересадить всех чиновников на российские автомобили

Автоэксперт Кадаков: пересадить всех чиновников на российские авто дорого
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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью ТАСС заявил, что пересадить чиновников на отечественные авто одномоментно невозможно.

«У нас огромное количество госслужащих уже используют государственные автомобили. Поэтому речь не идет, как я это понимаю, о том, чтобы одномоментно пересадить сегодня всех на новые автомобили. У нас не хватит ни производства, ни денег», — сказал Кадаков.

О том, что российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные авто, президент РФ Владимир путин сказал 28 января во время посещения «АвтоВАЗа».

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — заявил Путин.

Он добавил, что проблема в локализации автопроизводства российских автомобилей связана с тем, что пока нет четко сформированных критериев этого показателя. Путин добавил, что поддержка собственного производителя через закупку автомобилей является рыночным методом поддержки экономики.

Ранее Путин пообещал поддержку российскому автопрому.

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