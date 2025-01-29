Путин пообещал поддержку российскому автопрому

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать отечественный автопром на фоне снижения спроса на автомобили в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на главу государства.

«Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит. Надо поддержать (производителей — прим. ТАСС), мы всегда так делали в трудные времена для автопрома», — сказал Путин.

Он также уточнил, что в связи со снижением спроса, снижает планы по производству автомобилей и «АвтоВАЗ»: с 525 тыс. выпущенных машин в прошлом году, до планируемых 505 тыс. авто в 2025 году.

28 января Путин приехал на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти. Помимо посещения этого предприятия, российский лидер также совершил визит в научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

Владимир Путин во время визита на «АвтоВАЗ» осмотрел новинку концерна – предсерийный автомобиль Lada Iskra. Главе государства показали машину в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Он открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль. Также глава государства сказал, что самый красивый автомобиль из линейки Iskra — модификация Cross.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.